Business Roundtable Portugal: Grandes empresas preveem arrefecimento da economia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os decisores da Associação Business Roundtable Portugal (BRP) estão pessimistas sobre a evolução económica portuguesa nos próximos meses, e metade deles acredita mesmo que nesse horizonte haverá uma redução da atividade no país como um todo.

A conclusão é do segundo inquérito "Clima Económico e de Negócio" que a associação liderada por Vasco de Mello realizou em outubro, depois de uma primeira edição lançada em abril.

A BRP, que junta 42 das maiores empresas do país – das quais 32 participaram nesta iniciativa –, conclui que "os líderes se mostram, em geral, menos otimistas face a abril, um reflexo das fortes condicionantes do contexto económico".

No entanto, de acordo com os inquiridos, "a situação atual dos seus negócios é mais favorável do que a da economia portuguesa", sendo que antecipam uma estagnação para os próximos meses.