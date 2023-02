Cadeia Little Caesars Pizza entra em Portugal com loja no Barreiro

Leia Também Burger King aposta em conceito 100% vegan em Portugal

A Little Caesars Pizza entra esta segunda-feira no mercado português com a abertura de uma loja no Barreiro, tendo prevista a inauguração de mais dois espaços em Lisboa, pretendendo ser uma escolha utilitária e acessível, mas com "ingredientes de excelência"."Portugal é um mercado importante para nós. Temos um modelo de negócio muito especial, que pensamos que se pode desenvolver bem junto dos consumidores portugueses. Portugal será também uma parte importante do nosso crescimento na Europa", afirmou o 'chief development officer' da Little Caesars Pizza, Jeremy Vítaro, em entrevista à Lusa.A primeira loja da cadeia de pizzarias em Portugal abre esta segunda-feira no Barreiro, estando prevista para os próximos dois meses a inauguração de mais dois espaços, em Lisboa, na Graça e Penha de França.Jeremy Vítaro explicou que a localização das lojas está ligada ao próprio modelo de negócio da marca, que quer estar presente em áreas residenciais, afirmando-se como uma escolha utilitária e de proximidade para as famílias, sendo que, no caso do restaurante que vai ser instalado na Graça, pesou ainda o fator turismo."Com o passar do tempo, queremos mesmo fazer parte da vida das pessoas. A pizza não é uma necessidade diária, como uma ida à mercearia, mas podemos ser uma necessidade semanal. Esta é uma solução bastante conveniente para as pessoas que têm vidas atarefadas", referiu.Neste sentido, a Little Caesars tem planos para abrir mais lojas em Portugal, o que deverá acontecer antes do final do ano.Lisboa será a opção inicial, mas a marca tem o objetivo de se estender a outras regiões do país.Apesar de não revelar o valor do investimento em Portugal, o 'chief development officer' da Little Caesars Pizza disse que em causa está um "montante significativo", que abrange o equipamento, construção e despesas de operação."Existe uma data de diferentes pizzarias, mas nós somos diferentes de todas elas", defendeu Vítaro, sublinhando que as grandes pizzarias tendem a ter um modelo mais focado nas entregas, que não são o negócio principal da Little Caesars."Nós fazemos pizzas frescas o dia inteiro. Qualquer pessoa pode entrar, a qualquer hora, na nossa loja e ter uma pizza por um preço reduzido. Acreditamos que os nossos ingredientes são os melhores. Isto e a rapidez e conveniência que oferecemos faz do nosso um modelo diferente e é também por isso que queremos estar nos bairros", acrescentou.Este modelo é o 'Hot-N-Ready', que assenta na ideia de que o consumidor não tem que fazer uma encomenda antecipada da sua pizza, com preços que começam nos 5,50 euros.No que diz respeito aos produtos utilizados na confeção das pizzas, a Little Caesars opta, "sempre que possível", por opções locais e regionais.Em Portugal, todos os produtos serão confecionados com vegetais nacionais, assim como o molho de tomate, que será feito com produtos de origem local.Também os menus são adaptados ao mercado em que a marca se está a instalar, sendo que, em Portugal, uma das opções introduzidas é uma pizza com azeitonas pretas, temperos vegetarianos, atum, mozarela e queijo cheddar branco.Jeremy Vítaro revelou ainda à Lusa que a marca quer reforçar a sua presença no Reino Unido e Espanha, tendo ainda o objetivo de crescer em mercados como Alemanha, Polónia, Países Baixos e, "provavelmente", França, estando assim à procura de parceiros de 'franchising'."Construímos uma equipa e uma cadeia de abastecimento na Europa, que nos ajuda a crescer, e vamos continuar a trabalhar nisso", concluiu.Nos últimos anos, a Little Caesars Pizza alargou a presença na Europa, Médio Oriente, Ásia Pacífico, América Latina, Caraíbas e Canadá.Em 2022, entrou no mercado do Reino Unido e abriu três restaurantes em Espanha, um deles em Madrid, subindo para nove o número de lojas no país.A Little Caesars Pizza é uma empresa familiar, fundada há mais de 60 anos, no Estado de Michigan, mais concretamente em Warren, onde abriu o primeiro 'franchise', em 1962.Cerca de sete anos depois, a marca celebrava a abertura do seu 50.º restaurante e a inauguração da primeira loja no Canadá.Atualmente, a empresa opera em 27 países e territórios.