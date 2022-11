Casa de apostas diz que Portugal tem 8% de probabilidade de vencer o Mundial do Qatar

Portugal é o sexto favorito na corrida a campeão no Mundial de Futebol do Qatar, com 8% de probabilidade de vencer a competição, de acordo com a casa de apostas solverde.pt. No topo da lista encontra-se o Brasil, com 29% de probabilidade ser campeão. Esta seria a sexta vez que o país da América do Sul ganhava o Mundial.





No início da competição, Portugal encontrava-se dois lugares abaixo, bem como Espanha, que antes ocupava o quinto lugar e agora está no terceiro. Ultrapassados por Portugal, ficaram os Países Baixos, com dois jogos ganhos e um empatado, e a Alemanha com um jogo empatado e um perdido.





O próximo jogo, com a Coreia do Sul, promete correr bem, diz a Solverde, com Portugal a registar 64% de probabilidade de vencer. A vantagem portuguesa é tal, que a casa de apostas diz que é mais provável haver um empate do que a Coreia do Sul sair vencedora.





No que diz respeito ao jogadores favoritos a vencer a Bola de Ouro, Bruno Fernandes, autor dos dois golos do último jogo, ocupa agora o terceiro lugar, com 8% de probabilidade. No pódio temos Mbappé, com 25%, seguido de Messi, com 12,5%.





Apesar da ascensão de Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo continua a ser o mais provável da equipa a vir a ser consagrado com o título de melhor marcador da competição, recebendo a Bota de Ouro.