Casas ficaram quase 50% mais caras em quatro anos

Com os preços por metro quadrado no concelho de Lisboa já em níveis muito elevados, a pressão faz-se sentir nos municípios vizinhos. Na margem sul do Tejo, a subida no valor supera os 70% no Barreiro, Seixal, Palmela, Setúbal e Moita.

