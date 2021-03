Cerberus vai vender Staples em Portugal nos próximos meses

A gestora de fundos Cerberus vai vender nos próximos meses o negócio da Staples em Portugal, indicou esta sexta-feira a cadeia de lojas de material de escritório e papelaria.A Staples chegou a um acordo para a venda das suas unidades de negócio na Noruega, Suécia, Dinamarca, Alemanha, Áustria e Polónia. A empresa não identificou o comprador nem os valores envolvidos.Adicionalmente, a empresa revelou que pretende alienar "nos próximos meses" as restantes unidades de negócio na Europa - em Portugal, no Benelux e Finlândia - referindo que conta com vários interessados.O anúncio desta sexta-feira surge após, já este ano, ter vendido a unidade de centros de distribuição no Reino Unido e ter alienado a área de contratos internacionais.A Staples, controlada maioritariamente desde 2017 pela gestora de fundos Cerberus, conta com uma rede de 33 lojas em Portugal e emprega aproximadamente 700 pessoas.O CEO da Staples, Dolph Westerbos, refere que "nos últimos anos criámos um negócio melhor e uma forte cultura empresarial com o apoio contínuo do nosso acionista Cerberus. Com a conclusão bem sucedida da nossa transformação, agora é a altura certa para o nosso acionista sair"."Fico satisfeito por termos assegurado futuros sólidos para as nossas unidades de negócio e orgulho-me que o nosso pessoal e clientes sejam um ativo para os grandes 'players' estratégicos que vão integrar", acrescenta Westerbos, citado em comunicado.Após a entrada da Cerberus, a Staples tem vindo a desinvestir na Europa. Em 2019 vendeu as unidades de negócio em França, Espanha e Itália à francesa Raja, empresa ligada ao setor da embalagem.A Cerberus é um investidor com forte presença em Portugal, particularmente no setor imobiliário, mas também noutros setores.