Firmo compra negócio da Staples em Portugal

A empresa portuguesa de material de escritório Firmo comprou o negócio da Staples em Portugal. Segundo um aviso da Autoridade da Concorrência (AdC) publicado esta quarta-feira, a Firmo notificou "a aquisição do controlo exclusivo sobre a Staples". A notificação da operação foi recebida pela AdC a 31 de março. O valor da operação não é conhecido.Até agora, a Staples era controlada maioritariamente pela gestora de fundo Cerberus desde 2017. No final de março, foi anunciada a venda das unidades de negócio na Noruega, Suécia, Dinamarca, Alemanha, Áustria e Polónia. Ao mesmo tempo, foi revelada a intenção de alienar a operação portuguesa da cadeia de lojas de material de escritório e papelaria, bem como as lojas do Benelux e da Finlândia. Na altura, a empresa revelou ter "vários interessados".O processo terá de passar agora pelo crivo da Concorrência, antes de ser concretizado. "A operação de concentração em causa consiste na aquisição, pela Firmo, Papéis e Papelarias, S.A. ("Firmo"), do controlo exclusivo da Staples Portugal – Equipamento de Escritório, S.A. e da Staples Delivery, S.A. (em conjunto, "Staples")", detalha a nota da AdC, que nos próximos 10 dias poderá receber "observações sobre a operação de concentração em causa", antes de dar o parecer final ao negócio.A Staples tem 34 lojas em Portugal e emprega cerca de 700 pessoas. A Firmo foi fundada em 1951, no Porto, pela família Santos Carvalho, sendo "líder em Portugal na produção e comércio por grosso de artigos de papelaria".