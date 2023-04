Chumbo de 700 milhões em Gaia: "Não estamos dispostos a desistir"

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"As notícias da semana passada foram uma surpresa total, mas, do nosso ponto de vista, temos um contrato em vigor e não estamos dispostos a desistir do projeto", afirmam, num a declarações por escrito enviada ao Negócios, António Caminha e André Carvalho, co-CEO da Gestão Capital, grupo brasileiro que pretendia construir o Gaia Infinity Hub, um mega polo tecnológico de 700 milhões de euros, no antigo parque de campismo da Madalena,...