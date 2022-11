Cinco restaurantes portugueses conquistam primeira estrela Michelin

Leia Também Guia Michelin distingue cinco restaurantes portugueses com uma estrela

O Guia Michelin atribui, na edição de 2023, a primeira estrela a cinco novos restaurantes portugueses, incluindo o vegetariano Encanto, do chef José Avillez, que soma o terceiro espaço distinguido, anunciou hoje a publicação em Toledo, Espanha.Encanto (José Avillez e João Diogo), Kabuki Lisboa (Paulo Alves), Kanazawa (Paulo Morais) - em Lisboa -, Euskalduna Studio (Vasco Coelho Santos) e Le Monument (Julien Montbabut), ambos no Porto, recebem uma estrela ('cozinha de grande nível, compensa parar') no Guia Michelin Espanha e Portugal 2023.Este ano, a distinção de uma estrela foi entregue pelo chef português Ricardo Costa (The Yeatman, Porto, duas estrelas Michelin), uma novidade nas cerimónias de apresentação do guia.Com o anúncio dos novos galardoados portugueses, o chef José Avillez junta o Encanto aos já 'estrelados' Belcanto (duas estrelas, Lisboa) e Tasca (uma estrela, Dubai), sendo também o primeiro restaurante vegetariano a ser distinguido pelo 'guia vermelho' em Portugal.