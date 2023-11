Citigroup corta mais de 300 cargos de gestores de topo

O Citigroup vai eliminar mais de 300 cargos de gestores de topo, avança a Bloomberg. O banco começou esta segunda-feira a comunicar os cortes aos trabalhadores, segundo revelou fonte conhecedora do tema à agência de notícias.A eliminação dos postos de trabalho faz parte da estratégia de Jane Fraser (na foto), CEO da empresa, para simplificar a estrutura da gigante de Wall Street.No total, os trabalhadores representam cerca de 10% do número total de pessoas que ocupam estes cargos, segundo a agência de notícias, que cita fonte conhecedora do tema.A empresa confirma que partilhou com os colegas "a próxima fase de alterações" nos segmentos de negócios e funções, sem detalhar, contudo, qual o número de trabalhadores afetados."Construir um banco vencedor exige um grande compromisso, trabalho árduo e resiliência de cada um de nós. Estou totalmente ciente de que estamos a pedir muito dos nossos trabalhadores", afirmou Fraser, numa nota interna enviada aos trabalhadores e a que a Bloomberg teve acesso.O banco pretende ter as alterações na estrutura concluídas no final do primeiro trimestre do próximo ano, de acordo com a mesma nota.Apesar de não ser ainda conhecido o número total de postos de trabalho que a empresa vai eliminar, a reestruturação deverá ser a maior em duas décadas.