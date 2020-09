Claus Porto fecha em Nova Iorque e abre em Tóquio

Bye bye (adeus), Nova Iorque. Konnichiwa (olá), Tóquio! Em 2018, a Ach Brito acabou com 100 anos de confinamento a Portugal. No dia 26 de outubro desse ano, inaugurava a sua primeira loja no estrangeiro – um espaço de 50 metros quadrados que ocupava o número 230 da Elisabeth Street, no chamada NoLIta (North of Little Italy), o bairro italiano de Manhattan, em Nova Iorque, Estados Unidos.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...