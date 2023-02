Clearwater International contrata secretário de Estado demitido

João Neves, que foi afastado do Governo por divergências públicas com Costa Silva, é agora conselheiro sénior da equipa portuguesa da consultora britânica, que é liderada por um antigo deputado do PS.



João Neves é agora conselheiro sénior numa consultora global. Pedro Catarino Rui Neves ruineves@negocios.pt 02 de Fevereiro de 2023 às 23:20







"É uma nova fase da minha vida, fora da atividade pública, que eu tive muito gosto e da qual saí com muita tranquilidade, tratando-se agora de um desafio ligado à atividade económica, tentando ajudar a que as nossas empresas sejam mais fortes e competitivas – este é um desafio muito interessante para quem tem o meu percurso profissional", afirmou João Neves ao Negócios, confirmando a sua contratação para

