Clientes no mercado livre da eletricidade sobem 1,5% em maio para 5,47 milhões

O número de clientes no mercado livre de eletricidade aumentou em cerca de 6.700 em maio, face ao mês anterior, e subiu 1,5% em termos homólogos, para um total acumulado de 5,47 milhões, divulgou esta segunda-feira a ERSE.De acordo com o Boletim do Mercado Liberalizado de Eletricidade relativo a maio de 2022, da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), em termos de consumo registou-se uma diminuição de 41,7 GWh (Gigawatt-hora) face a abril, atingindo 42.558 GWh.Em maio, o mercado livre representava mais de 85,6% do número total de clientes e cerca de 93,8% do consumo em Portugal continental, demonstrando um aumento de 0,1 pontos percentuais e uma redução de 0,2 pontos, respetivamente, face ao peso relativo do mês homólogo.Segundo a ERSE, "a quase totalidade" do número de clientes do mercado livre concentra-se no segmento dos clientes residenciais, que representaram 98,9% do total.O segmento de clientes residenciais, que representa 37,6% do consumo do mercado livre, apresentou uma redução (1,1%) face ao período homólogo, seguindo-se os clientes industriais (33,9%) e os grandes consumidores (21,2%).O segmento dos pequenos negócios é o que apresenta menor representatividade em termos de consumo (7,2%), tendo apresentado uma ligeira redução (0,6%) no peso no consumo face ao mês do ano precedente.Em termos de quota de mercado, a EDP Comercial manteve a posição como principal operador no mercado livre em número de clientes (73,2%) e em consumo (42,1%).Face a abril, a quota da EDP Comercial reduziu-se em 0,2 pontos percentuais em número de clientes e manteve-se inalterada em termos de consumo.A Endesa e a Goldenergy registaram, em maio, um aumento nas suas quotas em número de clientes de 0,3 e 0,2 pontos percentuais, respetivamente.Por outro lado, a Iberdrola e o conjunto de comercializadores agrupados na rubrica "Outros" registaram uma redução de quotas de 0,2 e 0,1 pontos percentuais, respetivamente.No mês em análise, a EDP manteve a liderança no segmento de clientes industriais (25,3%), registando uma subida de 0,5 pontos percentuais da sua quota de mercado face ao mês anterior.Já no segmento dos grandes consumidores, a Endesa (22,4%) ultrapassou a Iberdrola (22,2%), após uma subida de 2,3 pontos percentuais face a abril.Os dados da ERSE apontam ainda que a concentração de mercado, em relação ao mês anterior, diminuiu 0,5 pontos percentuais em número de clientes e ficou inalterado em termos de consumo.