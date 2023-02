Cobrar mais que na prateleira vale processos em 4% das fiscalizações

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mais de 4% dos pequenos retalhistas, supermercados ou hipermercados fiscalizados pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) foram alvo de processos -crime por cobrarem na caixa um valor superior ao que o produto exibia na prateleira, com as diferenças de preço a chegarem até quase 70%, uma prática que cai na esfera da especulação. É o que resulta não só do balanço das operações direcionadas

...