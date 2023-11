Coloplast vai investir quase 100 milhões de euros em fábrica em Portugal

A Coloplast, multinacional que desenvolve produtos e serviços relacionados com necessidades de saúde íntima, vai investir aproximadamente 700 milhões de coroas dinamarquesas (93,85 milhões de euros ao câmbio atual) numa fábrica em Portugal para "apoiar o contínuo crescimento da empresa".Em comunicado, a empresa indica que a nova unidade vai produzir em concreto cateteres urinários intermitentes usados por pessoas que sofrem de retenção urinária, caso de quem tem lesões na medula óssea ou espinha bífica, dado que não consegue esvaziar a bexiga.Com a nova fábrica, a Coloplast diz que espera "responder à crescente procura global por cateteres intermitentes, com ênfase na Europa, que figura como o maior mercado da empresa, sendo responsável por cerca de 60% das suas vendas".A localização da nova unidade industrial não é especificada, mas terá uma área de 30.000 metros quadrados, pelo que será a maior até á data, devendo ficar operacional a partir de 2026."Escolhemos Portugal como destino para a nossa próxima fábrica por diversas razões: a mais importante é que Portugal tem mão de obra qualificada e com elevada formação com um nível salarial atrativo. É também relevante o facto de Portugal fazer parte da Europa, onde servimos a maioria dos nossos utilizadores e onde mais e mais pessoas vão precisar dos nossos produtos nos próximos anos", diz o vice-presidente executivo das operações globais da Coloplast, Allan Rasmussen, citado na mesma nota.Em paralelo, reforça, "este destino permite-nos diversificar a nossa pegada industrial na Europa, atualmente concentrada na Hungria", além de que "o país tem uma grande oferta de em termos de eletricidade a partir de fontes renováveis assim como a ambição de ser neutro em carbono em 2050, suportando, portanto, a nossa ambição em termos de sustentabilidade".A Coloplast tem como objetivo registar um crescimento orgânico de 8 a 10% por ano, o que, segundo explica a empresa, exige que crie uma nova fábrica a cada dois/três anos para dar resposta à crescente procura.A rede de fábricas da Coloplast inclui, além da Hungria, China e Costa Rica, assim como pontos de produção especializada nos Estados Unidos, França, Alemanha, Suécia e Islândia, e uma central de inovação experimental na Dinamarca.