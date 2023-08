Comissão Europeia abre "investigação aprofundada" a proposta da Adobe para comprar Figma

Bruxelas abriu uma "investigação aprofundada" para avaliar a proposta de aquisição da Figma por parte da Adobe ao abrigo do regulamento de fusões da União Europeia (UE).Em comunicado, divulgado esta segunda-feira, a Comissão Europeia (CE) diz estar "preocupada" com a possibilidade de "a transação poder reduzir a concorrência nos mercados globais ao nível do fornecimento de produtos de 'software' de 'design' interativo e de ferramentas de ativos digitais".Esse receio resulta de uma investigação preliminar realizada por Bruxelas depois de ter sido notificada da proposta de aquisição, que será na ordem dos 20 mil milhões de dólares, a 30 de junho, data a partir da qual tem 90 dias úteis, ou seja, até 14 de dezembro, para dar o seu veredicto final sobre o negócio proposto pela dona do Photoshop.A Comissão Europeia tem o dever de analisar fusões e aquisições envolvendo empresaas com um volume de negócios acima de determinado patamar e de prevenir concentrações que podem de impedir, de forma significativa, uma concorrência eficaz no espaço económico europeu ou em parte substancial dele.A maioria das notificações de fusões não representam problemas em matéria de concorrência e granjeiam luz verde após um processo de avaliação de rotina.