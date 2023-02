Comissões e margem multiplicam lucro do Montepio por cinco

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Banco Montepio fechou as contas do ano passado com um lucro consolidado de 33,8 milhões de euros, o que representa um aumento de 27,2 milhões de euros face aos 6,6 milhões registados em 2021, informou a instituição esta segunda-feira em comunicado ao mercado. O resultado significa uma melhoria de 400%, ou seja, quintuplicou o resultado líquido.





