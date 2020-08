Como a pandemia está a mudar o equilíbrio da vida profissional

Quando se trata de ajudar os funcionários a equilibrar as horas de trabalho com relaxamento, o diretor executivo da Acuity Insurance, Ben Salzmann, tem uma ferramenta única à disposição: uma roda gigante.





Antes da pandemia, Salzmann ligava regularmente o parque de diversões dentro da sede da empresa em Sheboygan, Wisconsin. Cerca de duas vezes por mês, os funcionários eram convidados a levar as suas famílias para passeios.





Eventos sociais após o trabalho como esses têm sido características de empresas que procuram promover um senso de comunidade entre os funcionários. Mas como todos sabemos muito bem, esses dias acabaram - e as empresas interessadas em manter os trabalhadores satisfeitos e produtivos enfrentam um desafio sem precedentes.





A Acuity é uma das empresas americanas consideradas das melhores para o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, de acordo com os dados da Glassdoor.





Este ano é diferente de qualquer outro na memória recente quando se trata do local de trabalho americano. A pandemia de covid-19 resultou em 4,3 milhões de infeções confirmadas e em mais de 148.000 mortes nos EUA, números que devem continuar a aumentar no futuro próximo.



Para alguns trabalhadores, isso significou uma transição sem precedentes para o trabalho em casa.









Os gestores de recursos humanos disseram que a flexibilidade de horários e o apoio aos pais que trabalham são soluções populares, de acordo com uma pesquisa publicada no MIT Sloan Management Review em junho. Estender políticas de folga e ajudar os funcionários a gerir melhor as cargas de trabalho eram abordagens menos comuns.