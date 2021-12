Concentra segura Natal em ano de "montanha-russa"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Natal pertence às crianças e é para elas que a Concentra trabalha há 55 anos. Embora a braços com "chegadas muito tardias" de encomendas, a empresa familiar, de capital 100% português, deixa claro que os brinquedos que distribui "não vão faltar nem ser mais caros no Natal".Desde logo porque a Concentra "absorveu a maior parte dos impactos", diz o diretor-geral, Ricardo Feist. "Só pontualmente, em produtos com aumentos realmente ...