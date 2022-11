Concorrência dá luz verde a grupo Bel para compra da Amaral & Filhos Distribuição

Leia Também Dono do JN compra Amaral & Filhos Distribuição

O Grupo Bel recebeu 'luz verde' da Autoridade da Concorrência para a compra do controlo exclusivo sobre a Amaral & Filhos Distribuição, empresa de distribuição e comércio por grosso ('cash and carry') de produtos alimentares, segundo aviso publicado pelo regulador.A operação de concentração de controlo exclusivo sobre a Amaral & Filhos Distribuição é realizada através da empresa-veículo EDA - Empresa de Distribuição Alimentar, do Grupo Bel, e foi notificada em finais de outubro ao regulador.A Amaral & Filhos Distribuição opera exclusivamente no território nacional e possui lojas em Almeirim, Alverca, Corroios, Mem Martins, Massamá, Moita, Lisboa (Marvila), S. Julião do Tojal (M.A.R.L.), Trajouce, e Venda do Pinheiro.O Grupo Bel atua em oito áreas de negócio: logística; investigação, desenvolvimento e tecnologia; automação, indústria aeronáutica e aeroespacial; indústria metalomecânica; comunicação e media; marcas; soluções sustentáveis e imobiliário e mobiliário.