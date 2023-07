Marco Galinha reforça posição na Global Media e negoceia com investidor internacional

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O grupo liderado por Marco Galinha realizou um aumento de capital de 1,5 milhões, reforçando, dessa forma, a sua posição na Global Media e passando a deter 50,2%, avança esta quarta-feira o Jornal Económico.

Ainda segundo o mesmo jornal, o empresário está "em negociações avançadas com um investidor internacional que passará a deter uma participação significativa na mesma sociedade veículo do Grupo Bel que agora controla a Global Media".

Leia Também Concorrência dá luz verde a grupo Bel para compra da Amaral & Filhos Distribuição

A operação de aumento de capital foi divulgada na plataforma de publicação de atos societários, do Ministério da Justiça. Depois do reforço de Marco Galinha, o restante capital mantem-se nas mãos dos acionistas José Pedro Soeiro (20,4%) e Kevin Ho (29,35%), acrescenta o Económico, que cita a informação constante do Portal da Transparência da ERC.

A Global Media detém títulos como o Jornal de Notícias, Diário de Notícias ou TSF.