Construção pede consenso suprapartidário para obras

O Governo teve o acordo do PSD para lançar no dia 18 o primeiro concurso para o projeto da alta velocidade, mas o setor da construção reclama um consenso político de longo alcance em torno de todas as grandes obras, o que acredita ser possível depois das eleições.

Construção pede consenso suprapartidário para obras









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Construção pede consenso suprapartidário para obras O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar