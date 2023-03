Consultora Accenture vai suprimir 19.000 empregos nos próximos 18 meses

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Accenture revelou esta quinta-feira que vai cortar 19.000 empregos nos próximos 18 meses, juntando-se a uma lista crescente de empresas do setor de consultoria que estão a despedir trabalhadores num ambiente económico desafiador.A consultora espera pagar 1,2 mil milhões de dólares (1,1 mil milhões de euros) em indemnizações a funcionários e outros custos com o pessoal, sendo que vai gastar mais 300 milhões dólares (275 milhões de euros) na consolidação da rede de escritórios, anunciou hoje a Accenture em comunicado citado pela agência financeira Bloomberg.Os cortes de empregos da Accenture, que representam cerca de 2,5% de sua força de trabalho global, são os maiores até agora anunciados no setor de consultoria.Em fevereiro deste ano, a McKinsey indicou ter planos para cortar 2.000 empregos, depois de o quadro de funcionários ter crescido rapidamente na última década, enquanto a KPMG anunciou ter despedido quase 700 profissionais nos Estados Unidos.