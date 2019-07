Consultora suíça Egon Zehnder recruta novo CEO para a Navigator

O novo CEO da The Navigator Company (ex-grupo Portucel Soporcel) deverá ser anunciado no mês de setembro, depois de estar terminado o processo de recrutamento que está a ser conduzido pela consultora Egon Zehnder, especializada no recrutamento de executivos, que tem sede na Suíça e escritório em Lisboa.

Segundo noticia o JE, o sucessor de Diogo da Silveira na produtora de pasta e papel detida pela família Queiroz Pereira deve ser um gestor de nacionalidade estrangeira, lembrando esta publicação que o peso do mercado português no volume de negócios não chega a 1%. Aquando do anúncio da saída do antigo CEO, em fevereiro, a empresa sublinhou que a escolha iria "demorar o tempo necessário" e seria "anunciada quando concluída". Diogo da Silveira, que passou antes pela Oni e pela Açoreana, deixou o cargo por "decisão pessoal" e por entender que "chegou o tempo de fechar este capítulo" na sua vida profissional.

Desde a saída, concretizada na assembleia-geral a 9 de abril, aos comandos da empresa, como interino, está João Castello Branco, que tinha o cargo de "chairman" e assume atualmente a presidência executiva da Semapa, grupo avaliado em mais de mil milhões de euros que é o maior acionista da Navigator. No primeiro trimestre, os lucros da Navigator recuaram para 49,3 milhões de euros, o que representa uma descida de 7,5% em termos homólogos. Nos três primeiros meses do ano, em que faturou 421,8 milhões de euros (+9,6%), o segmento de papel representou 71% do total, a energia 11%, a pasta mais de 9% e o negócio de "tissue" cerca de 8%.