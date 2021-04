Consumo de cerveja em Portugal recua para níveis de 2014

Jogos de futebol sem público, bares e discotecas fechados e festivais de verão cancelados. O distanciamento social ditado pela pandemia mergulhou o setor da cerveja numa crise profunda. Em 2020, as vendas caíram 15%, revela ao Negócios a Associação Cervejeiros de Portugal, que reúne as principais empresas do setor. O aumento do consumo em casa não foi suficiente para travar as quebras.





