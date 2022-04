O consumo de cimento no mercado nacional aumentou 18,2% para 635 milhares de toneladas, em termos anuais homólogos, nos primeiros dois meses do ano, indicam dados divulgados, esta sexta-feira, pela Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).



De acordo com a Síntese Estatística da Habitação, em alta estiveram também as licenças emitidas pelas Câmaras Municipais para obras de construção nova ou de reabilitação em edifícios residenciais que subiram 5,8% para um total de 3.226.



Aumento mais expressivo foi registado ao nível dos fogos licenciados em construções novas: foram 4.897, refletindo um 'pulo' de 19,8% face aos primeiros dois meses de 2021.



Já no que toca ao novo crédito para aquisição de habitação concedido pela banca assistiu-se a um aumento de 25,3% para 2.464 milhões de euros até fevereiro.



Analisando a evolução no Algarve, o total de fogos licenciados em construções novas, nos 12 meses terminados em fevereiro de 2022, foi de 1.662, refletindo uma subida de 46,2% face aos 1.137 alojamentos licenciados nos 12 meses anteriores. Destes, 20% eram de tipologia T0 ou T1, 39% de tipologia T2, enquanto 31% de T3 e a 10% de tipologia T4 ou superior.



Quanto ao valor de avaliação bancária na habitação verificou-se, nesta região, uma variação homóloga de 19% em fevereiro, sinaliza a AICCOPN.



