Credit Suisse quer despedir cinco mil trabalhadores

Ulrich Körner, que tem o objetivo de diminuir a componente de investimento do banco e cortar mais de um mil milhão de euros em custos.





No final de junho, o Credit Suisse contava com 51.410 colaboradores nos quadros. Para saber onde cortar, a instituição estaria, à época, a avaliar a eficiência de cada departamento, seja em "backoffice" ou nos postos de contacto direto com os clientes.

No princípio de 2022, o então presidente, António Horta-Osório, também se demitiu, na sequência da descoberta de uma violação das regras de quarentena impostas pela pandemia de covid-19. A saída do executivo português foi sucedida pela demissão do vice-presidente, Severin Schwan, por pressões dos principais acionistas do banco.



O Credit Suisse está ainda a tentar recuperar dos problemas provocados pela exposição às empresas de capitais Archegos e Greensill, que colapsaram em 2021.



Se o plano avançar, a instituição financeira, a segunda maior da Suíça, pode despedir cerca de 10% dos trabalhadores. A notícia está a ser avançada pela Reuters, depois de já terem surgido rumores no início de agosto.O banco registou entre abril e junho,