Há 100 vagas disponíveis para profissionais nas áreas de programação e desenvolvimento de software que residam em Tomar, Viseu ou Vila Real. A empresa tecnológica Critical Software abriu o recrutamento para posições como Engenheiro Interno de Software, Diretor de Operações de Divisão, Gerente Técnico ou Engenheiro de Software Java.



A empresa procura profissionais com diferentes níveis de experiência e conhecimentos de desenvolvimento de software. Os seleccionados terão a oportunidade de trabalhar para clientes internacionais e desenvolver projectos nas áreas de aeronáutica, automóvel, e-commerce, fintech e Internet of Things (loT).

A aposta nas cidades de Tomar, Viseu e Vila Real é uma estratégia da empresa para descentralizar as áreas de atuação e por serem cidades com "enorme potencial, quer pelo seu envolvimento académico, quer pelo ambiente propício à inovação", segundo refere o comunicado. Apesar de serem fora da metrópole, os escritórios modernos da Critical Softare em Tomar, Vila Real e Viseu contam com laboratórios de inovação – o Fikalab – onde os colaboradores podem ter acesso às mais recentes tecnologias para desenvolver as suas ideias.



Os interessados já podem realizar a sua candidatura através do e-mail cswrecruitment@criticalsoftware.com ou do website.