Critical TechWorks vai contratar mais 400 engenheiros para Lisboa e Porto

Em menos de dois anos e meio de atividade, a Critical TechWorks, com escritórios em Lisboa e no Porto, já emprega mais de mil pessoas, na sua esmagadora maioria engenheiros, e continua a contratar em larga escala no nosso país.





"De acordo com os projetos novos já identificados, o objetivo, até ao final de 2021, passa por contratar mais 400 colaboradores, chegando às 1.400 pessoas", anunciou a "joint venture" entre a Critical Software e a BMW, em comunicado.





Criada para desenvolver tecnologia para os automóveis do futuro, a Critical TechWorks vai iniciar a conceção de projetos na área da condução autónoma, uma das tendências do setor mais esperadas, pelo que "está a contratar engenheiros com conhecimentos em C++, a linguagem de programação usada no desenvolvimento da tecnologia da nova geração de carros da BMW".





Leia Também Critical TechWorks “estaciona” no lugar dos medicamentos

Com mais de 54 projetos entregues ao fabricante alemão, dos quais se destacam o "Operating System 7" e as novas aplicações da BMW e da Mini, a Critical TechWorks está agora à procura de perfis juniores e seniores.





"Mais do que pessoas com formação e ‘hard skills’, procuramos pessoas que tenham paixão pela tecnologia e pelo mundo automóvel, mostrem pensamento analítico e muita vontade de aprender, resiliência e prontidão para agarrar diversos desafios num ambiente futurista e de constante crescimento", observa Luís Cruz, Chief Technical Officer da Critical TechWorks.





"Quem abraçar este desafio, tem de vir pronto para não só construir soluções inovadoras e disruptivas, como também para definir ‘standards’ de mercado que certamente marcarão um novo paradigma de condução. Sabemos que será um processo bastante longo, com alguns avanços e retrocessos naturais numa área que está em constante evolução", conclui o CTO da empresa.

Leia Também Primeiros BMW com tecnologia portuguesa chegam em julho

Para tornar a condução cada vez mais autónoma, estão a ser desenvolvidas tecnologias que melhorarão a comunicação entre o veículo, os condutores e as infraestruturas.





"A ambição é a de que os automóveis, de forma automática, antecipem e evitem acidentes, adaptando o espaço disponível na estrada para a realização de movimentos em segurança, ou ativando a travagem automática, e realizem tarefas de rotina que, atualmente, têm de ser feitas de forma manual", explica a Critical TechWorks, cujo papel "é dar apoio a uma unidade de conhecimento nesta área do grupo BMW, na Alemanha".