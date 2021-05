CTT compram ações próprias por 913 mil euros para dar a gestores

Leia Também CTT compram ações para dar a gestores

Leia Também CTT iniciam programa de recompra de ações até 8,25 milhões de euros

Os CTT adquiriram 227.207 ações próprias, representativas de 0,15% do capital social, nos dias 20, 21 e 24 de maio, no âmbito do programa de recompra de ações para remunerar os administradores executivos e "quadros dirigentes", informou esta segunda-feira a empresa liderada por João Bento.Em comunicado à CMVM, os CTT indicam que a aquisição das ações totalizou, tendo em conta o preço ponderado das operações em cada dia, um valor de 912.847,5 euros.O programa de recompra, que arrancou a 18 de maio e dura seis meses, poderá ascender a 8,25 milhões de euros e 1,5 milhões de ações dos CTT, o que corresponde a 1% do capital social.Na passada quinta-feira, a empresa adquiriu 42.641 ações a um preço médio ponderado de 4,007 euros, enquanto na última sessão da semana passada o investimento foi substancialmente superior: 109.161 ações a um preço ponderado de 4,0277 euros. Já esta segunda-feira, os CTT compraram 75.404 ações a um preço médio de 4,0093 euros.As ações dos CTT encerraram a sessão de hoje a cotar nos 4,0400 euros.