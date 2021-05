CTT iniciam programa de recompra de ações até 8,25 milhões de euros

Os CTT arrancam esta terça-feira, 18 de maio, com o programa de recompra de ações, que foi aprovado esta segunda-feira pelo conselho de administração, informa a empresa em comunicado enviado à CMVM.O programa surge na sequência do plano de atribuição de opções sobre ações dos CTT aos administradores executivos, bem como do plano da administraçãp de atribuir igualmente opções sobre ações da empresa a "quadros dirigentes".O programa de recompra tem a duração máxima de seis meses - até 18 de novembro - e poderá, no máximo, abranger 1,5 milhões de ações dos CTT, o que corresponde a 1% do capital, sendo que o montante a dispender não poderá exceder os 8,25 milhões de euros.Entre as regras do programa de recompra inclui-se um limite de mais ou menos 10% no preço a pagar face à cotação das ações dos CTT no fecho da sessão anterior. É definido ainda que o número máximo de ações a adquirir num só dia não pode exceder 25% do volume médio diário de títulos dos CTT negociados nas 20 sessões anteriores.