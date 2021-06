CTT já executaram mais de metade do programa de compra de ações próprias. Empresa já gastou 3,3 milhões

Leia Também CTT compram ações próprias por 1,2 milhões de euros para dar a gestores

Os CTT adquiriram mais 0,18% do seu capital nos primeiros três dias desta semana ao abrigo do programa de compra de ações próprias destinado a remunerar gestores e quadros dirigentes.Em comunicado à CMVM, a empresa liderada por João Bento revela que investiu 1,15 milhões nestas aquisições, considerando o preço médio ponderado das compras em cada uma das sessões.O programa, que se iniciou a 18 de maio e tem a duração de seis meses, prevê a compra de um máximo de 1,5 milhões de ações da empresa, o que corresponde a 1% do capital, e um investimento máximo de 8,25 milhões de euros.Decorridos 15 dias, os CTT adquiriram um total de 790.372 ações, ou 0,53% do capital, tendo gasto um total de 3.284.834,05 euros, o que corresponde a 39,8% do montante máximo que poderia gastar no programa.