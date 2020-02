A Loja CTT de Redondo vai reabrir no mesmo local onde funcionava anteriormente, no Largo Novo Redondo, estando aberta nos dias úteis das 09:00 às 12:30 e das 14:00 às 17:30.



Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara de Redondo, António Recto, congratulou-se com a medida e afirmou que a reabertura da Loja CTT "não é mais do que a correção do erro que foi feito quando a fecharam".



"É a reposição de uma incorreção que houve na altura do encerramento, porque está a privar as populações do interior de um conjunto de serviços que é fundamental", referiu o autarca alentejano.



António Recto não soube precisar a data do encerramento da Loja CTT de Redondo, mas apontou que as portas fecharam "no final de 2018 ou no início de 2019", ou seja, "há mais de um ano".



"É com bastante satisfação que, como autarca, vejo esta reabertura", sublinhou.



No comunicado, os CTT indicaram que "não existe um cronograma definido para a reabertura de Lojas CTT", uma vez que "é necessária uma análise detalhada a todas as variáveis envolvidas para que se efetue a reabertura".



"Desde logo, o espaço, os recursos humanos envolvidos, a relação existente com os parceiros e autarquias e as oportunidades em cada uma das localidades", acrescentou.



Em janeiro de 2019, a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) exigiu aos CTT a apresentação de "uma proposta" para que todos os concelhos do país tenham, "pelo menos, uma estação de correios ou um posto de correios com características equivalentes às da estação".

"Esta é a quarta loja em sede de concelho a ser reaberta, no âmbito do compromisso público dos CTT de reabrir lojas únicas em sede de concelho", indicaram os CTT, num comunicado enviado à agência Lusa.Segundo a empresa, o compromisso assumido "tem em vista o reforço da elevada proximidade às populações e da capilaridade da rede", assim como "não proceder a novos encerramentos".