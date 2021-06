Dachser investe 13 milhões em centro de transporte e distribuição em Castanheira do Ribatejo

A Dachser está a construir um novo centro de transporte e distribuição em Castanheira do Ribatejo, no concelho de Vila Franca de Xira, que irá acolher os 150 colaboradores atualmente a trabalhar na plataforma do grupo em Alverca do Ribatejo.O novo centro representa um investimento de 13 milhões de euros e visa "fazer face ao crescimento do volume de negócios e dar uma resposta mais célere e eficiente às necessidades dos seus clientes na região da grande Lisboa", refere o comunicado difundido esta terça-feira.O novo centro deverá iniciar operações no início do próximo ano e é o segundo centro construído de raiz pela Dachser em Portugal, depois da plataforma de Condeixa-a-Nova, em Coimbra, criado em 2011.Atualmente, a empresa conta em Portugal com sete agências de transporte e distribuição.As novas instalações abrangem uma área total de 59.200 metros quadrados, "mais do dobro das atuais", e irão "oferecer serviços de transporte de mercadorias, como bens industriais e de consumo, estando, por isso, equipada com as mais recentes tecnologias para realizar operações de cross-docking, através do sistema de sorter, que permite realizar a separação dos pedidos, ou ainda a cadeia de transporte automático de paletes para movimentar a mercadoria no armazém, por exemplo", assinala o comunicado."Os clientes da Dachser em toda a região da grande Lisboa irão beneficiar de tempos de trânsito melhorados entre Lisboa e os mercados europeus, assim como dos habituais elevados níveis de serviço", refere Ricardo Carvalho, branch manager da filial de Lisboa, citado no documento.Com uma área de 7.396 metros quadrados destinada aos serviços de transporte e 65 cais de carga, o centro "visa aumentar a capacidade de resposta da Dachser no mercado nacional e europeu", permitindo uma futura ampliação de 3.796 metros quadrados e de 40 cais de carga adicionais.A nova filial incluirá ainda um edifício de escritórios com dois andares e 1.411 metros quadrados."Relativamente à digitalização, por exemplo, o acesso dos camiões para cargas e descargas será totalmente automatizado e irá funcionar com base no reconhecimento de matrículas", comenta também o responsável da filial da Dachser em LisboaA Dachser prevê abrir um novo centro em Faro no próximo ano.