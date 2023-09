DBRS: Bancos europeus esperam alguma deterioração do crédito ao imobiliário comercial

Os bancos europeus esperam alguma deterioração do crédito concedido ao imobiliário comercial, segundo a análise da agência de 'rating' DBRS, que, ainda assim, considera essa exposição gerível pelos bancos uma vez que representa 8% do crédito total.Segundo a análise divulgada esta quarta-feira, depois de a crise pandémica ter afetado o setor do imobiliário comercial, sobretudo o segmento dos escritórios, este continua a enfrentar desafios, rápido aumento das taxas de juro, concessão de crédito mais restrita, procura mais fraca e custos de construção mais altos.Em média, em 2022, o valor dos imóveis comerciais caiu 13% e a DBRS diz que, apesar de alguma recuperação no primeiro semestre deste ano, poderá haver abrandamento dos preços.Quanto à exposição dos bancos europeus a este setor, a DBRS fez uma análise àqueles que disponibilizam estes dados concluindo que, "globalmente, os bancos esperam que a qualidade dos ativos do imobiliário comercial continue a deteriorar-se", visível no aumento das provisões para perdas nestes empréstimos.Contudo, diz a DBRS que o crédito a este setor "parece gerível" uma vez que estes empréstimos representavam apenas 8% do crédito total no segundo trimestre de 2023 e por nos últimos anos os bancos se terem tornando mais cautelosos na concessão de empréstimos a esta área.No imobiliário comercial, a DBRS prevê que o setor dos escritórios é o que deverá continuar a estar mais sob pressão, uma vez que muitos trabalhadores mudaram para modelos de trabalho remotos ou híbridos, deixando muitos espaços de escritórios vazios.Para a DBRS, perante taxas de juro altas e dificuldades de conseguir créditos, investidores poderão ser levados a vender espaços comerciais com desconto aumentando a pressão sobre o setor.