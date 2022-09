DBRS sobe 'rating' da Parpública para A (baixo)

A agência de notação financeira DBRS Morningstar subiu o 'rating' da Parpública de BBB (alto) para A (baixo) e alterou a perspetiva de positiva para estável, segundo um comunicado divulgado esta terça-feira pela empresa.Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Parpública informa que em 02 de setembro a DBRS subiu "o rating de longo prazo de BBB ('high') para A ('low')" e alterou "a tendência de positiva para estável".A agência confirmou, ainda, a manutenção da notação do 'rating' de curto prazo em R-1 (baixo)."O rating da Parpública é idêntico ao da notação atribuída à República Portuguesa. A DBRS assinala o mandato de políticas públicas da Parpública, bem como o facto de ter como único acionista o Estado, salientando o suporte financeiro que este tem dado no passado", assinala a empresa.O rating é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.