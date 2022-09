S&P sobe "rating" de três bancos. BCP fica a um nível de sair do "lixo"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Standard & Poor’s reviu em alta o rating dos bancos Santander Totta, BPI e BCP, tendo mantido "estáveis" as perspetivas (outlooks) para a evolução da qualidade da dívida das três instituições financeiras.

Além disso, reiterou a classificação do Haitong Bank – que resultou da venda em 2015 do Banco Espírito Santo Investimento (BESI), parte do grupo BES, ao grupo chinês Haitong – e manteve o seu outlook ‘estável’.

A decisão surge depois de a agência de notação financeira ter elevado no dia 9 de setembro o rating da dívida soberana de Portugal em um nível, de BBB para BBB+, o que corresponde a três níveis acima de "lixo" – o antepenúltimo nível da categoria de investimento de qualidade –, justificando com os sólidos resultados em matéria orçamental e de crescimento. Já o outlook da República permaneceu ‘estável’.

Segundo a S&P, "os bancos portugueses registaram progressos substanciais no reequilíbrio dos seus perfis de financiamento, conferindo-lhes menos risco".





No que diz respeito ao Banco Santander Totta e ao BPI, a agência elevou os ratings em um nível, para BBB+, colocando-os assim no mesmo nível que a notação de Portugal.

Já o BCP viu a sua classificação subir também em um nível, mas ainda não foi suficiente para sair do patamar de investimento especulativo. Passou de BB para BB+, ficando assim a apenas um degrau de entrar na categoria de investimento de qualidade.

Por seu lado, o Haitong Bank teve o seu rating da dívida de longo prazo reafirmado em BB, o que corresponde ao segundo nível de "junk" – isto é, a dois níveis de sair do "lixo".