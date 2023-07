Decisão de fechar refinaria de Matosinhos foi "unilateral" e "intempestiva", diz Governo

Leia Também Galp não comenta declarações de Costa sobre "insensibilidade" da petrolífera na refinaria a Matosinhos

Por seu lado, e na mesma audição, a secretária de Estado da Energia, Ana Fontoura Gouveia, frisou que "a forma como o Governo entende a Transição Justa é muito diferente do que aconteceu em Matosinhos". "Esta decisão intempestiva é um exemplo de como não deve ocorrer a transição e temos outros exemplos mais virtuosos desse processo em Portugal", como por exemplo as centrais a carvão do Pego e de Sines, disse a governante que detém a pasta da Energia.Depois da reunião que teve em junho com a Comissão de Trabalhadores da refinaria de Matosinhos, Ana Fontoura Gouveia anunciou para este mês um novo encontro que juntará à mesma mesa trabalhadores da Galp, secretaria de Estado do Trabalho, o ministério da Coesão Territorial e a área da Energia.Sobre as acusações dos deputados, de que os apoios da UE tardam em chegar ao terreno, a governante admitiu que "o Fundo de Transição Justa teve dificuldades de concretização mas neste momento estamos já numa fase muito avançada e a finalizar os avisos". A secretária de Estado da Energia sublinhou que "quatro em cada 10 antigos trabalhadores da refinaria de Matosinhos precisam de uma resposta porque o subsídio de desemprego irá acabar".Citando dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), o ministro avançou que a decisão da Galp resultou em 172 despedimentos diretos, dos quais 69 voltaram a ser empregados: 38 reintegrados na Galp e 27 movidos para outras funções ou para trabalho a tempo parcial. Além disso, 34 foram para a reforma, 55 estão a receber subsídio de desemprego e 14 estão em formação profissional.Duarte Cordeiro deixou ainda bem claro que "não será dado nenhum apoio à empresa para pagamento de indemnizações ou para tratamento de solos contaminados na reconversão das instalações" da refinaria de Matosinhos". "Quando dizemos que não temos qualquer tipo de complacência, é porque vamos ser rigorosos na transformação destes terrenos, distinguindo bem os objetivos estratégicos do municípoio, da CCDR dos objetivos da Galp", referiu.O secretário de Estado do Ambiente, Hugo Pires, lembrou que a reconversão dos terrenos da refinaria é a "maior operação de regeneração urbana da Europa", garantindo que "o processo de desmantelamento e descontaminação dos solos será exigente" e 100% pago pela Galp, sem financiamento público.Na próxima semana "será dado o pontapé de saída" deste processo com a primeira reunião do comité estratégico para o futuro de Matosinhos, que juntará o município, a Galp (que partilhará as suas ideias para a zona), o ministério do Ambiente, da Economia, da Coesão territorial, da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e Agência Portuguesa do Ambiente.Já quanto aos apoios a projetos da Galp no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e das Agendas Mobilizadoras, o ministro sublinhou que são legais e que "não é dado tratamento distinto a ninguém".