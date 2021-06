Depois da Lenitudes, espanhola Atrys Health compra portuense Genetyca-ICM

A multinacional espanhola Atrys Health chegou a acordo para a compra da totalidade do laboratório português Genetyca-ICM, sediado no Porto e especializado em testes genéticos para diferentes especialidades de medicina, informou esta segunda-feira a empresa espanhola em comunicado enviado ao BME Growth, submercado de bolsa espanhol dirigido a empresas de menor dimensão.



A Atrys entrou no mercado nacional com a aquisição, em novembro do ano passado, do grupo português Lenitudes, que atua na área de saúde e serviços médicos. A multinacional pagou 17 milhões de euros à também espanhola MCH Private Equity para a compra do grupo com sede em Santa Maria da Feira.



Além da unidade principal em Santa Maria da Feira, dedicada ao tratamento integral de doenças oncológicas com equipamentos de última geração, a Lenitudes tem um centro de medicina molecular em Braga, um centro de diagnóstico por imagem e gastroenterologia no Porto, um centro de medicina molecular também na cidade Invicta e ainda um centro de radioterapia em Évora.



Agora, volvidos sete meses, a Atrys reforça a presença no mercado português com nova aquisição.



Segundo o comunicado, a Genetyca-ICM realiza mais de três mil testes genéticos por ano e conta como clientes com os principais hospitais públicos do norte do país, bem como várias unidades de saúde privadas.



A Genetyca-ICM, localizada na Avenida da Boavista, deverá faturar 1,6 milhões de euros este ano e alcançar um EBITDA de 300 mil euros.