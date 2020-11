Portuguesa Lenitudes troca de mãos espanholas por 17 milhões de euros

O grupo de saúde Lenitudes, especializado no diagnóstico e tratamento oncológico, tem novos donos. A MCH Private Equity, que controlava a empresa desde a entrada no capital em 2014, chegou a acordo com a multinacional espanhola Atrys Health para a venda desta participação por um valor próximo dos 17 milhões de euros.

Além da unidade principal em Santa Maria da Feira, dedicada ao tratamento integral de doenças oncológicas com equipamentos de última geração, a Lenitudes tem um centro de medicina molecular em Braga, um centro de diagnóstico por imagem e gastroenterologia no Porto, um centro de medicina molecular também na cidade Invicta e ainda um centro de radioterapia em Évora.

Em 2019, o grupo liderado por Filipe Ribeiro e no qual Luís Marques Mendes preside à mesa da assembleia geral realizou nestas clínicas mais de 100 mil atos médicos nas suas clínicas, incluindo 15 mil exames de medicina nuclear, 30 mil atos médicos de radioterapia e 50 mil atos de diagnóstico por imagem.









Com a entrada em Portugal, a Atrys multiplica as suas capacidades na área de diagnóstico, inicia a expansão europeia e alarga a presença em mercados de língua portuguesa, uma vez que em agosto já tinha adquirido a brasileira AxisMed. A integração da Lenitudes permitirá à empresa catalã introduzir deste lado da fronteira os seus serviços na área do diagnóstico online, tratamentos de radioterapia de alta precisão, diagnóstico de patologia e genética e serviços de inteligência artificial.

Este negócio consolidar-nos-á na vanguarda da oncologia e da radioterapia de última geração pela mão de um grupo de referência não só em Portugal, mas à escala europeia. Santiago de Torres, presidente da Atrys

"Este acordo constitui outro grande passo no nosso plano de crescimento e internacionalização e ampliará a nossa presença na Europa, depois de nos termos focado na América Latina nas aquisições mais recentes. Além disso, consolidar-nos-á na vanguarda da oncologia e da radioterapia de última geração pela mão de um grupo de referência não só em Portugal, mas à escala europeia, o que nos permitirá continuar a avançar no campo da medicina de precisão", destaca Santiago de Torres, presidente da Atrys, citado num comunicado de imprensa.

Vendas de 16 milhões e alienação de imobiliário

Segundo a informação divulgada esta terça-feira, 10 de novembro, a operação a concluir até 25 de março de 2021 envolve a incorporação da MCH, um dos maiores grupos de investimento privados de Espanha, como acionista de referência da Atrys. A imprensa espanhola lembra que já procurava um comprador para esta participação de 91,7% desde novembro de 2019 e detalha que o pagamento será realizado pela entrega de ações da Altry a um valor unitário de 7,25 euros, o que supõe a emissão de 2.253.337 novas ações.

As estimativas para o próximo ano apontam que a Lenitudes vai contribuir para a Atrys com um volume de negócios consolidado de 16 milhões de euros, um EBITDA ajustado de quatro milhões de euros e uma dívida financeira líquida de dez milhões de euros após a alienação de um conjunto de ativos imobiliários cuja venda será destinada exclusivamente à redução do endividamento da empresa.