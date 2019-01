Deputados dos EUA alertam que painéis solares da Huawei ameaçam rede elétrica do país

Reuters

A venda de equipamentos de energia solar da Huawei nos Estados Unidos ameaça toda a rede elétrica do país. O alerta foi deixado por membros do Congresso norte-americano, em mais um episódio do conflito entre os Estados Unidos e a empresa chinesa.



Segundo o FT, deputados democratas e republicanos defenderam que os equipamentos solares da Huawei podem ser pirateados de forma a desacelerar ou mesmo paralisar o fornecimento de eletricidade nos Estados Unidos.



"Estou preocupado com o facto de a entrada da empresa em mercados solares residenciais e de grande escala poder representar uma ameaça à infraestrutura do nosso país", declarou Tom Marino, representante democrata da Pensilvânia, numa comunicação dirigida a Rick Perry, secretário de Energia dos EUA.



Também Bob Latta, membro republicano do comité de Energia e Comércio da Câmara dos Representantes sublinhou que "garantir que a nossa infraestrutura energética é segura e resiliente é uma questão de importância crítica".



"Com esforços documentados de atores estatais para piratear a nossa infraestrutura de energia, é essencial estarmos mais vigilantes do que nunca sobre a tecnologia que usamos", acrescentou, citado pelo FT.



A Huawei comercializa inversores, que permitem que a eletricidade produzida por painéis solares seja transportada através da rede. A empresa chinesa é responsável por cerca de 20% de todos os inversores vendidos nos EUA para uso comercial em pequena escala.



Os inversores também fornecem informações a terceiros sobre a quantidade de eletricidade que passa por eles, o que levanta preocupações de que eles podem ser acedidos e até mesmo desligados.



"Se estamos a usar equipamentos que são feitos por fornecedores menos do que confiáveis, estamos a correr riscos. As agências de inteligência dos EUA alertaram as empresas americanas de que a Huawei não é confiável, por isso precisamos de levar isso a sério", disse ainda Jerry McNerney, representante democrata da Califórnia.



Os alertas dos deputados foram feitos no mesmo dia em que um grupo de membros do Congresso apresentou uma proposta para proibir a venda de equipamentos norte-americanos a empresas chinesas que violem as sanções dos Estados Unidos, tendo como alvo companhias como a ZTE e a Huawei.



Esta proposta foi hoje classificada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da China como o resultado de uma "histeria", que deve ser travada imediatamente.



Também na quarta-feira, o The Wall Street Journal noticiou que as autoridades norte-americanas estão a investigar a Huawei por suspeitas de que a empresa chinesa tenha roubado informações das suas parceiras nos Estados Unidos, incluindo a T-Mobile.