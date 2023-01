Diálogo "melhorou" mas PRR ainda "não traduz" necessidades das empresas, diz CIP

Leia Também Os fundos nunca podem justificar os projetos

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal - CIP, António Saraiva, referiu esta sexta-feira que o diálogo com os parceiros sociais sobre a implementação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) "tem vindo a melhorar", mas o plano nacional continua sem responder às dificuldades sentidas pelas empresas."O PRR é um instrumento para contrariar as pressões recessivas que se fazem sentir. Mais de metade do aumento do investimento público previsto para 2023 deverá execução do PRR. É também decisivo para o investimento empresarial", afirmou António Saraiva, na iniciativa "Road to Recovery", promovida pelo Partido Popular Europeu (PPE), que está em Lisboa para "escrutinar" o PRR português.António Saraiva destacou que a economia portuguesa está atualmente a registar uma "forte desaceleração da atividade económica" e que a previsão do Governo de ter a economia a crescer 1,3% este ano "assenta na previsão de um maior investimento". Mas, segundo o líder da CIP, essa é "uma assumpção arriscada uma vez que o investimento empresarial será impactado pelo aumento da incerteza, dos custos de financiamento e pelas dificuldades relativas ao custo e oferta de materiais e equipamentos".Dirigindo "duras críticas" às opções de base do PRR, sublinhou que "a atribuição das verbas neste plano "não traduz a prioridade que deveria ter sido dada às empresas no processo de recuperação e transformação da economia portuguesa". Disse ainda que, do total de 16,6 mil milhões de euros do PRR, só 9% foram efetivamente pagos e, desses, "só 10% chegaram às empresas".Sobre a "falta de envolvimento dos parceiros sociais no desenvolvimento do PRR", disse que "o processo tem vindo a melhorar e as consultas têm sido mais frequentes nesta fase" de implementação. Ainda assim, considerou que as empresas devem ser mais envolvidas no processo de implementação do PRR."Só conseguiremos executar estes fundos e ter sucesso nos objetivos do PRR se houve existir uma estreita colaboração entre empresas e o setor público, em total transparência e entendendo as empresas como parceiras para um objetivo comum", asseverou, notando que Portugal tem executado, em média, 3 mil milhões de euros e, este ano, o montante a executar deverá "duplicar", tendo em conta as verbas do PRR e de outros fundos europeus.Apelou ainda a um maior envolvimento das autarquias, frisando que "quando há participação das autarquias locais e das áreas metropolitanas, os fundos excedem a dotação dos avisos que lhes foram dirigidos". Ainda assim, notou que "os pagamentos são ainda menos de 10% do montante de aprovações".Elogiando iniciativas como a das agendas mobilizadoras, António Saraiva sublinhou que é preciso "investir onde importa e não insistir nos mesmos processos repetidamente". "Mais do que recuperar a economia portuguesa, é preciso transformá-la. O nosso modelo económico exige profundas alterações e reformas, que politicamente não têm havido coragem para serem feitas. E se temos agora uma maioria de um partido no Parlamento, é altura de aproveitar esta janela para no curto espaço que temos para o fazer, corrigir estas questões e responder aos desafios da economia nacional", notou.Sobre esses desafios, António Saraiva insistiu que a economia portuguesa dvee "ganhar escala", porque o tecido empresarial português é composto sobretudo por micro e pequenas empresas, apostar na "inovação" e que isso exige investimento e capital, e na "internacionalização". "Cumprindo estes três desafios, Portugal transformar-se-á", concluiu.