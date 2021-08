Dominado incêndio em empresa de reciclagem de plástico em Rio Maior

O incêndio que lavra este domingo numa empresa de reciclagem de plástico em Rio Maior, no distrito de Santarém, foi dado como dominado às 18h13, mas ainda levará muitas horas a extinguir, segundo fonte do CDOS de Santarém.O incêndio, que deflagrou às 11h50 e às 14h50, de acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, continuava ativo pelas 19h00 deste domingo, estando a ser combatido por 74 operacionais apoiados por 31 veículos.O fogo ficou "circunscrito à zona do parque onde está armazenada a matéria-prima para reciclar" às 18h13. No entanto, "é um incêndio muito trabalhoso, que irá demorar muitas horas a combater devido ao material" armazenado na empresa, adiantou a mesma fonte.A empresa situa-se na Estrada Nacional 361, em Vale Piloto, no concelho de Rio Maior. As chamas alastraram ao mato adjacente às instalações fabris, mas pelas 15h00 essa área do incêndio estava já em fase de resolução.