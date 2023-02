Dona da Iberia com lucros de 431,5 milhões em 2022 após dois anos de prejuízos

Leia Também Dona da Iberia fecha compra da Air Europa

O IAG regressou aos lucros, com 431,5 milhões de euros, em 2022, depois de contabilizar dois anos de prejuízos causados pela covid-19, com perdas de 9.800 milhões de euros, anunciou esta sexta-feira o grupo de aviação.A faturação do International Airlines Group (IAG) aumentou para 23.066 milhões de euros, quase três vezes mais que em 2021, devido ao forte aumento de atividade, refere em comunicado enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola.O International Airlines Group, de que fazem parte a British Airways, Vueling, Aer Lingus e a Level, justifica o "forte aumento" da sua atividade devido às receitas alcançadas com o número de passageiros, as quais ascenderam a 19.458 milhões, o que compara com os 5.835 milhões de euros no ano anterior.Estes resultados foram divulgados um dia depois do IAG e da Globalia terem anunciado um acordo para a aquisição da totalidade do capital da Air Europa pelo grupo hispano-britânico, por 400 milhões de euros, aos quais se juntam os 100 milhões de euros que já tinha pago em agosto passado.