Dona da Prénatal e Toys “R” Us quer pôr vendas a crescer 20% em Portugal

Italianos do PRG Retail Group decidiram apostar no conceito multiformato para crescer em Portugal. Até ao final do ano, Prénatal e Toys “R” Us vão partilhar o espaço em seis lojas existentes e em duas novas que o grupo pretende abrir.

