Dona da Prénatal fecha compra do negócio da Toys "R" Us em Portugal e Espanha

O grupo italiano PRG Retail Group, que detém a Prénatal, anunciou ter fechado a compra dos ativos da Toys "R" Us Iberia, que tinha entrado com um processo de insolvência, através das suas filiais em Portugal e Espanha, sem revelar, porém, o valor do negócio.Em comunicado, divulgado esta quinta-feira, o grupo de brinquedos e produtos infantis, presente na Península Ibérica desde 1963 com a marca Prénatal, assinala que a compra dos ativos da Toys "R" Us em Portugal e Espanha, que será "financiada inteiramente pelos recursos internos da empresa", garante a continuidade daquela marca de brinquedos, propriedade da WHP Global. Esta aquisição "levará a PRG Retail Group a consolidar a sua posição em ambos mercados com ativos valiosos e uma rede com elevado potencial de desenvolvimento", diz o grupo, referindo-se às 46 lojas - 35 localizadas em Espanha e 11 em Portugal - ao centro logístico e aos escritórios de Madrid e Lisboa, assim como aos portais de vendas 'online', além de uma equipa de aproximadamente 800 pessoas.

A dona da Prénatal espera que as vendas líquidas dentro do perímetro de aquisição alcancem os 100 milhões de euros já este ano, gerados a partir de um universo estimado de 2,5 milhões de transações, das quais 10% efetuadas através das plataformas digitais."Graças ao apoio da PRG, e após um longo período de queda de faturação, espera-se uma época natalícia a níveis pré-pandémicos", antecipa."Estamos entusiasmados por esta nova grande aventura, e prontos para trazer para Portugal e Espanha o modelo que estamos a aplicar com sucesso em Itália e com o qual pretendemos crescer para nos tornarmos o primeiro 'hub' dedicado à família na Europa, capaz de propor ao cliente uma oferta especializada e completa de brinquedos, vestuário e produtos de puericultura em lojas altamente qualificadas, multi-formato e multimarca", aponta o CEO do PRG Retail Group, Amedeo Giustini, citado na mesma nota.