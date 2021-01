E-Redes confiante na renovação das concessões municipais

Pela primeira vez, a EDP Distribuição vai ter concorrência no concurso para as concessões elétricas. Quanto à revisão do plano de investimento, vai seguir as recomendações da ERSE, mas alerta que há riscos de degradação do serviço.

E-Redes confiante na renovação das concessões municipais









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.