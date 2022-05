EasyJet cancela 200 voos em duas horas devido a problemas nos sistemas informáticos

A easyJet teve que cancelar, esta quinta-feira, aproximadamente 200 ligações aéreas devido a problemas relacionados com os sistemas de tecnologias de informação, que afetaram voos que tinham hora de partida prevista entre as 12h e as 14h."A nossa equipa de especialistas de IT está a trabalhar para restaurar os sistemas o mais brevemente possível", indicou a companhia de baixo custo, num comunicado citado pela agência Reuters.Em Portugal, segundo os dados em tempo real tanto do aeroporto de Lisboa como do Porto, não estava programada qualquer partida durante aquele intervalo temporal.A primeira partida da parte da tarde prevista para as 15h45, a partir de Lisboa com destino a Londres, está atrasada, surgindo com hora estimada para as 16h15.