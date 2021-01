Efapel da Lousã “pedala” subida de 6% na pandemia

A Efapel completou o ano de 2020 com um crescimento homólogo de 6% do volume de negócios, num total de 43,3 milhões de euros, depois de ter chegado ao final do primeiro semestre com uma quebra equivalente, em termos percentuais, devido ao surgimento da pandemia de covid-19.





