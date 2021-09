Em rutura com o passado, Novo Banco aposta em nova marca

A marca Novo Banco foi criada após a resolução do Banco Espírito Santo. Agora, sete anos depois, o banco liderado por António Ramalho prepara-se para uma rutura com o passado. Vai, a partir do final de outubro, começar um novo caminho, alterando a sua imagem e o logótipo nas várias plataformas e balcões. Para isso, a instituição financeira quer contar com os seus mais de quatro mil funcionários.





