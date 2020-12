EMEL quer monitorizar cargas e descargas

A Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) anunciou ontem o lançamento de um concurso público, com 370 mil euros, para encontrar um sistema que monitorize 650 lugares de estacionamento reservados a operações de cargas e descargas.





Localizados entre a zona da Baixa de Lisboa e o Campo Grande, estes lugares de estacionamento devem integrar um sistema de monitorização que “permita mapeá-los e detetar a respetiva disponibilidade (livre/ocupado) em tempo real, tornando, assim, a circulação mais fluida nas ruas da cidade”, avançou a EMEL.





Relativamente aos critérios de adjudicação do concurso, a empresa municipal apontou o custo do projeto, o nível de abertura do sistema proposto (possibilitando a comunicação direta dos dados com a plataforma de monitorização da EMEL) e o grau de sofisticação do equipamento, inclusive se permite verificar o estado por frequência de comunicação independente, por exemplo por bluetooth, e se permite comunicação com outros dispositivos.





Enquanto empresa que gere a mobilidade e o estacionamento em Lisboa, a EMEL indicou que está atenta às necessidades dos residentes da capital, assim como de quem circula nas ruas da cidade, quer seja em trabalho quer seja em lazer, com o objetivo de “tornar a mobilidade urbana mais segura, responsável e confiável”.





Os interessados em participar no concurso da EMEL devem consultar a plataforma de contratação pública Saphetygov.